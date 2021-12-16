عاجل- التعليم تحسم جدل حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار أى قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن.
وشددت على التزام المدارس بكل محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022، دون حذف أى جزء منها، مشيرة إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التى يمكن للطلاب الاستفادة منها فى تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد "التربية والتعليم" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
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