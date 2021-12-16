المخلفات الإلكترونية.. «البيئة» تبحث عن الكنز المفقود «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - تنتج مصر كميات ضخمة من المخلفات الإلكترونية سنويا، والتى تحتوى العديد من المعادن الثمينة مثل النحاس والذهب والفضة، كما تتضمن أيضا موادا كيميائية خطيرة كالزئبق والرصاص، لذا أطلقت وزارة البيئة تطبيق E-Tadweer للتوعية بكيفية التخلص منها.





ويوضح الفيديوجراف التالى أهم مزايا الاشتراك فى جمع المخلفات الإلكترونية بطريقة سليمة بالنسبة للمواطنين والشركات. وتشمل الحوافز إعفاءات ضريبية وجمركية لشركات إدارة المخلفات، وتقديم قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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