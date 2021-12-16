إفطار جماعى وحوار مفتوح.. مدبولى يشيد بمشاركة الرئيس لطلاب جامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى عقدت مؤخرا نسخته الثانية تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك العديد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ويتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى والصورة المشرفة والتنظيم الجيد لهذه الفعالية.

وأشار مدبولى إلى الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس السيسى، لجامعة كفر الشيخ، ومشاركته فى إفطار جماعى مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم، مضيفا أنه كان له تأثير إيجابى مهم على الطلاب، حيث أكد الرئيس خلال الحوار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية، والتوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالى والمستقبلى، كما نوه إلى أهمية تنمية الوعى والإدراك لدى الطلاب تجاه المتغيرات والتحديات الداخلية أو الخارجية على المستويين الإقليمى والدولى.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تعقد بشرم الشيخ حاليا، مشيرا إلى التقدير الدولى الكبير الذى تحظى به مصر لجهودها فى القضاء على الفساد، مجددا فى هذا الصدد التأكيد على استمرار دعم مصر لجهود المجتمع الدولى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز أطر التعاون فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بفوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" بجائزة أفضل مشروع إنشائى بالعالم لعام 2021، والذى أعلنت عنه المجلة الأمريكية "ENR"، متوجها بالتهنئة والشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، وشركتى "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد نتاجا لعمل شاق، وجهد مضن، وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية، ينعم فيها الشعب المصرى بثمار التنمية والرخاء، كما أشار إلى فوز 4 مشروعات أخرى، وهو ما يؤكد تفوق الشركات المصرية فى مختلف المشروعات.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الشكر والتقدير لوزارتى الخارجية والنقل على جهودهما المشتركة، والتى أهلت مصر للفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية (الفئة C)، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت مؤخرا بمقر المنظمة البحرية الدولية، وحصول مصر على 135 صوتا من إجمالى 160 دولة لها حق التصويت، مؤكدا أن هذا الفوز يعكس الثقة العالمية التى تحظى بها مصر فى المحافل الدولية، وكذا دورها الريادى فى مجال النقل والملاحة البحرية العالمية.