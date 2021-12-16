رئيس الرقابة الإدارية يلتقى النائب العام الأرمينى

جدة - نرمين السيد - التقى الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، Artur Davtyan النائب العام بجمهورية أرمينيا بحضور سفير الأرمينى بالقاهرة، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلى بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة. واتفق الجانبان على تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية والجهاز النظير بجمهورية أرمينيا من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين.

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