تموين منيا القمح.. يشن حملات تفتيشية على البقالين والمحال والمخابز للتأكد من...

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على التجار وقد تم تحرير المخالفات الآتية :-

· تحرير محضر٤٤٠٧٣جنح ضد ا . س صاحب محل بقاله السعديين لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ٤٤٠٧٤ جنح ضد م . ح صاحب محل مبيدات السعديين لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط عدد (٦) شكاير سلفات ماغنسيوم مجهولة المصدر.

· تحرير محضر ٤٤٠٧٥ جنح ضد ا . ل صاحب مدشه السعديين لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط عدد (٥٠) شيكاره محسن مجهوله المصدر بإجمالي 2 طن ونصف.

· تحرير محضر ٤٤٠٧٦ جنح ضد م . ح صاحب مصنع ألمونيوم السعديين لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط عدد (٢٥ ) كرتونه فويل ألمونيوم مجهوله المصدر.

· تحرير محضر ٤٤٠٧٧ جنح ضد ر. ش صاحبه سوبر ماركت بالسعديين لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ٤٤٠٧٨ جنح ضد م . م صاحب مخبز سياحى بالسعديين لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ٤٤٠٧٩ جنح ضد ز. ى صاحب مخبز سياحى بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ٤٤٠٨٠ جنح ضد ر. ض صاحب سوبر ماركت بالسعديين لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ٤٣٨٩٣ جنح ضد ع . م صاحب محل بقاله بقريه المعالى لعدم الإعلان عن الاسعار.

· تحرير محضر ٤٣٨٩٤ جنح ضد ا . ح صاحب محل بقاله بالمعالى لعدم الإعلان عن الاسعار.

· تحرير محضر ٤٤٨٩٥ جنح ضد ا . ح صاحب محل بقاله بميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ٤٣٨٩٦ جنح ضد ا .ح صاحب محل بقاله المعالى لعدم الإعلان عن الأسعار.