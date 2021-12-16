/666442/مقرر-المجلس-القومي-للسكان-السابق-مصر-شهدت-زيادة-سكانية-بمعدل-750-ألف-نسمة-في-5-شهور

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، تعليقا على الزيادة السكانية التي تشهدها مصر خلال الخمسة أشهر الماضية، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء أعلن يوم 5 يوليو 2021 وصول السعة السكانية إلى 102 مليون نسمة، واليوم في ديسمبر 2021 تجاوزت مصر حاجز 102 مليون بزيادة تقدر بـ750 ألف نسمة.

دوت الخليج

الزيادة السكانية في مصر

واستشهد مقرر المجلس القومي للسكان السابق، بجملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أن المواطن حتى يشعر بثمار التنمية فمن الضروري أن ينخفض معدل الزيادة السكانية إلى 400 ألف نسمة فقط سنويا، حيث أوضح أن مصر تشهد زيادة سكانية بمعدل ثابت بزيادة يومية تصل إلى 3636 .

الزيادة السكانية تزيد الأعباء على الدولة

وأكد عمرو حسن ضخامة النمو السكاني في مصر، مشيرا إلى أن دولة سويسرا خلال العام الماضي لم تتجاوز الزيادة السكانية فيها الـ9500 نسمة؛ الرقم الذي تتخطاه مصر في يومين.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تزيد الأعباء على الدولة، حيث تحتاج إلى إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الأعباء التي تمثل عائق كبير للتنمية، مؤكدا أن عدد المواليد في مصر وصل إلى 2مليون 200 ألف مولود خلال السنة الماضية، وفي حال تمكنت مصر من خفض معدل المواليد إلى مليون و200 ألف في السنة أي بمعدل تراجع مليون نسمة سيزيل الكثير من الأعباء الأقتصادية على الدولة وهو مشروع استثماري لو الدولة استطاعت أن تتبناه سيجلب لها الكثير من الأرباح.

تنظيم الأسرة

وتابع أن تنظيم الأسرة هو الأساس في عملية خفض معدلات المواليد، ففي النهاية الزيادة السكانية تتمثل في طرح عدد المواليد من عدد الوفيات، ووضح أن سنة 1959 كانت حصة مصر من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب لأن مصر وقعت اتفاقية مع السودان لتوسيع حصة المياه من النيل، وفي الوقت الحالي 2021 حصة مصر من المياة ثابتة ولكن عدد السكان زاد 4 أضعاف وهو ما يؤكد إنخفاض حصة الفرد ونصيبة من المياة.

الزيادة السكانية والزحف العمراني

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تتسبب في تآكل الرقعة الزراعية بسبب الزحف العمراني، مشيرا أن السكان واحد من عناصر القوة الشاملة ولكن هذا المبدء غير مطلق ومشروط بعدم تجاوز الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات للمواطنين والموارد الطبيعية المتاحة، لأن الزيادة السكانية غير المحددة تُأثر على الموارد بدليل أن حصة الفرد سنة 1959 كانت أكثر من 2000 متر مكعب وحاليا أصبحت أقل 600 متر مكعب وهو ما يمثل فقر مائي.

النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين

وعلق مقرر المجلس القومي للسكان السابق، على المقارنات التي يقوم بها البعض بين الصين ومصر، حيث قال أن معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين، فالفكرة ليست في معد السكان ولكن في معدل النمو السكاني الذي وصل في مصر إلى 4 أو 5 أضعاف الدول المتقدمة، كما أن هناك علاقة بين معدل النمول الإقتصادي ومعد النمو السكاني.

الكثافة السكانية

وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية ليست عدد فقط ولكن كثافة السكان تتركز في أقل من 8% من مساحة مصر، لذلك هناك مشكلة في التوزيع السكاني وهو كثافة السكان الزحام، موضحا أن الزيادة السكانية تؤدي إلى تدني الخصائص السكانية وانتشار البطالة والأمراض والفقر، كما أن الطفل الضعيف الذي يعاني من الأمراض لن يستطيع أن يقوم بخدمة بلده عندما يصبح شاب، لأن هذا الطفل أكبر من قدرة العائلة والأسرة.

وأختتم حسن أن أساليب ووسائل منع الحمل أمنة وفعالة، بعكس ما تروج بعض النساء، والوسيلة الأمنة وأساليب منع الحمل لاتتسبب في أمراض السرطان كما أنها لاتتسبب في العقم، مؤكدا أن في حالة استخدام تلك الأساليب بالطريقة الصحيحة لأن تسبب أي أضرار بعكس ما يتم ترويجه.