/666450/رفع-درجة-الاستعداد-بكافة-القطاعات-داخل-المدن-والقري-لإستقبال-الامطار-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع الأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق بالمحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات داخل المدن والقري لإستقبال الامطار بالبحيرة

هذا وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وتطهير صفايات المطر.

دوت الخليج

والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ، وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها ، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار ، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات.

رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات داخل المدن والقري لإستقبال الامطار بالبحيرة

ومن جانبه أعرب القنصل عن سعادته لزيارة محافظة البحيرة وسعادته بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة

مشيرا الى ان مصر تسير بشكل كبير فى ركاب التنميه والبناء واقامه المشروعات القوميه الهامه فى ضوء القياده الحكيمه لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد ان البحيرة تسير على نفس النمط وتمتلك مقومات إستثمارية كثيرة وعظيمه.

هذا وقد تم تبادل الدروع حيث قدم سعاده القنصل الدرع للواء المحافظ وبدوره قدم المحافظ درع المحافظة لسعادة لقنصل تقديرا للعلاقات المتبادله بين الجانبين وتأكيدا لاواصر المحبه بين البلدين.

حضر الإستقبال واللقاء د نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد.