قصة فيلم «spider man no way home» تفوق توقعات الجمهور..تعرف عليها

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دوت الخليج يرصد قصة فيلم «spider man no way home»

واستطاع الفيلم بعد ساعات قليلة من طرحه في السينمات الإيطالية، أن يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل الشهير عالميا، ويعد العمل من أكثر أفلام شركة مارفل نجاحا، ويعتبر تصدره «التريند» بهذه السرعة، لطول انتظار عرضه، بسبب جائحة كورونا.

هذا وحصد فيلم «spider man no way home» على تقييمات مرتفعة وصلت لأكثر من 9.5 على موقع التقييمات rotten tomatoes، ليصف الكثير ممن شاهدوا الفيلم بانه أكثر أفلام مارفل نجاحاً.

قصة فيلم «spider man no way home»

وتدرو قصة الفيلم حول بطل خارق يدعى “سبايدر مان” أو “الرجل العنكبوت”، ويعد استكمالا لسلاسل سبايدر مان السابقة، لرجل يتعرض لقرصة من عنكبوت غريب، فيصبح انسان سحمل قوة خارقة مثل العكنبوت، فيقرر توجيهها لمساعدة الناس، ولكن هل يخلوا الأبطال من الصراعات، بالطبع يبدأ الرجل العنكبوت في الدخول بصراعات قوية مع الأشرار والذين يمتلكون هم أيضا قوى خارقة، لتدور أحداثة في إطار خيالي تشويقي مبدع.

فيلم «spider man no way home»

وتبدأ القصة منذ الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

أبطال فيلم «spider man no way home»

فيلم «spider man no way home» من بطولة توم هولاند، زيندايا، انجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا»، ومن إنتاج شركة مارفل ستوديوز وكولومبيا بيكتشرز، وإخراج جون واتس.

عرض فيلم «spider man no way home» بالسينما الأمريكية

ومن المقرر عرض فيلم «spider man no way home» بالسينمات الأمريكية في يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري، أي غدا، ومن المتوقع أن يواصل تصدر العمل التريند بعد عرضه بأمريكا.