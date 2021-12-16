/666438/غرامة-2000-جنيه-أحذر-تشغيل-الأطفال-في-هذا-السن

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، لتحقيق الردع لتلك الجرائم، ويأتي ذلك في اطار ما تتخذه الدولة المصرية من قرارات تؤكد اهتمامها بحقوق الطفل، وتوفير أكبر قدر من الحماية المجتمعية له وصون حقوقه كاملة وفق الدستور.

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ووفق هذه التعديلات تصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

أحذر تشغيل الأطفال في هذا السن

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.