/666443/بعد-الحديث-عن-حذف-أجزاء-من-مناهج للمرحلتين-الابتدائية-والإعدادية-الحكومة-تحسم-الأمر
كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء حقيقة إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.
دوت الخليج
ونوه المركز الاعلامي أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.
لذلك تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.
الحكومة ترد على شائعة حذف لأجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية
إضافة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُشددةً على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، دون حذف أي جزء منها، مُشيرةً إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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