/666444/صدارة-ريال-مدريد-تعرف-على-جدول-ترتيب-الدوري-الإسباني

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

1- ريال مدريد 42 نقطة

2- إشبيلية 34 نقطة

3 -ريال بيتيس 33 نقطة

4 -أتلتيكو مدريد 29 نقطة

5- ريال سوسيداد 29 نقطة

6- رايو فاييكانو، 27 نقطة

7- فالنسيا، 25 نقطة

8- برشلونة 24 نقطة

9 -إسبانيول 23 نقطة

10- أوساسونا 22 نقطة

11- اتلتيك بلباو 21 نقاط

12- مايوركا 20 نقاط

13- فياريال 19 نقاط

14- سيلتا فيجو 17 نقاط

15- غرناطة، 16 نقاط

16- إلتشي 15 نقطة

17- ألافيس 15 نقاط

18- قادش 13 نقاط

19- خيتافي 12 نقاط

20- ليفانتي 8 نقاط.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

تشكيل ريال مدريد أمام اتليتيكو:

حراسة المرمى: ديبوه كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

تشكيل أتليتيكو مدريد أمام الريال:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، فيليبي، جيفري كوندوجبيا، ماريو هيرموسو، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: أنخيل كوريا، رودريجو دي بول، كوكي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كونها.