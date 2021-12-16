من «ملكش مكان» لـ«خاصمت النوم»..هل تحاول شيرين عبدالوهاب استغلال حسام حبيب لعودة نشاطها الفني؟

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منذ أن بدأت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها المطرب حسام حبيب أن تخرج للنور، وبدأ الجمهور يبحث عن حقيقة انفصالهما، بدأت شيرين في طرح أغنياتها الجديد، تزامنا مع تفخم الأزمة، لتحقق أغنياتها في تلك الفترة نجاحا ساحقا لم يسبق أن حققته من قبل.

دوت الخليج يرصد أغنيات شيرين الجديدة على هامش أزمتها بحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تثير حيرة الجمهرة بـ “ملكش مكان” في بداية انتشار أزمتها بحسام حبيب

بدأت أزمة شيرين عبد الوهاب في الإنتشار بعدما فجرت نضال الأحمدية تصريحات بانفصال حسام حبيب، عن شيرين عبد الوهاب، ودخول الأخيرة في حالة نفسية سيئة جعلتها تلجأ لطبيب نفسي، وفقا لتسجيل صوتي بين نضال وشيرين، لتستغل شيرين عبد الوهاب حيرة الجهور وتساؤلتهم حول انفصالها في طرح أغنيتن جديتين، وهما “كلها غيرانة”، “ملكش مكان”.

وجاءت كلمات أغنية “ملكش مكان” على النحو الأتي: "متحلفليش ومتقوليش كلامك ده في غنى عنه مبسمعهوش، ومهما تقول تزيد في حلول علشان ترجع قفل قلبي مبفتحهوش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك، ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان، هفكر نفسي بجراحك وهفضل أقول كلام يأذيك، ياريت تمشي وخلاص خلصت ملكش مكان".

شيرين تمتنع عن توضيح حقيقة انفصالها بحسام حبيب وتواصل إثارة الجدل بأغنية كلها غيرانة

وبعدها بأيام طرحت شيرين عبد الوهاب أغنية “كلها غيرانة”، والتي قالت فيها: “من غير ما يغل ويضربنا في ظهرنا، خلو اللي يغير مننا ييجي ويعمل زيينا، خلوه ييجي في وشنا، ويقول لو له حاجة عندنا. وبلاش بقى شغل قالولنا كلام.. كفاية كلام عننا"، متجاهلة كل تعليقات الجمهور وتساؤلتهم عن انفصالها بحسام حبيب، وربطهم الأغنيتن بحقيقة انفصالها.

شيرين عبد الوهاب تطرح “القماص” بعد إعلانها الإنفصال عن حسام حبيب

وبعدما أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا مؤثرا، تؤكد من خلاله انفصالها عن حسام حبيب، وضمنت أنها أصبحت الحديث الأول والأخير على مواقع التواصل الإجتماعي، طرحت شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة “القماص”، والتي أتت كلماتها: “سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، عامل حساس رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز.. ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز، اه سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، أصله الحيلة الدلوعة عايز كلمته مسموعة.. وسايقها ألاطة وشغل جنان، نافخ نفسه على ما فيش على راسه مثبت ريش.. وهيجي ده بالتطنيش رهوااان، الكل يجيله انما هو ما يروحش لحد.. يتشال على الراس واتهدي ما عليكي قدي يا ارض، ميقدمش السبت وعايز ياخد الحد..ماشيين بعلاج لأ مش ناقصه والله بجد”.

بعد تصريحها: “لسة بحب حسام حبيب”..شيرين عبد الوهاب تطرح “خاصمت النوم”

وخرجت شيرين عبد الوهاب لتقول في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أنها لازالت تحب طليقها حسام حبيب، الأمر الذي صدم الجمهور، وأخذ يبحث بشكل أكثر عن شيرين عبد الوهاب، لتؤكد تصريحها بطرح أغنية “خاصمت النوم”، والتي قالت كلماتها: “"بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم.. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيه".

ولازلنا نتظر المزيد من شيرين عبد الوهاب بعد عودتها مرة أخرى للغناء، بعد فترة انقطاع طويلة وغياب عن جمهورها الحبي.