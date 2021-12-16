منها تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.. قرارات الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات هى:

- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

ويمنح التعديل ذوى الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون فى صورته الحالية، وذلك فى حال كون الشخص ذى الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

ويهدف الاتفاق إلى تيسير حركة المسؤولين الحكوميين لدى مصر وبوروندى، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر ـ من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونا لحركة المرور الدولية ـ دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلا عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوما من تاريخ الدخول.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر"برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولى بجهمورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع بتاريخ 1 نوفمبر 2021.

وتهدف المنحة إلى تسهيل التنفيذ المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووفقا للتعديل تزود المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبى لإعمار البيئة بمبلغ 210 آلاف يورو لتصبح القيمة الإجمالية لها ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" رقم 219 المعتمد فى روما خلال الفترة من 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى، وذلك بهدف المحافظة على عضويتها فى المجلس التنفيذى للإيفاد، وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض، بإجمالى مساحة نحو 5723 فدانا، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كإمتداد للمجتمع العمرانى الجديد بغرب أسيوط "هضبة أسيوط".

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة نحو 165 ألف فدان ـ يستزرع منها حاليا مساحة 109 آلاف فدان ـ من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

- الموافقة على مشروع قرار بشأن إضافة مادة برقم (80 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وتنص المادة الجديدة على أنه" بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقى للإعادة، وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات".

- الموافقة على مشروع قرار ينص على أن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020، بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 1.5 مليون م3/ اليوم.

وأحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 161 بتاريخ 16 نوفمبر 2021، فيما يخص الطلبات المقدمة من الشركات والجمعيات المخصص لها مشروعات إسكان ضمن المشروع القومى للإسكان، بشأن إنتهاء المدة الممنوحة لقطع الأراضى المخصصة، دون أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة.

وتقرر إعطاء مهلة 6 أشهر بدون مقابل لأراضى المشروع القومى للإسكان التى بلغت نسبة إنجازها أكثر من 85%، وفق ضوابط تشمل التنازل عن كافة القضايا المقامة بشأن قطعة الأرض، وسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة، مع عمل ملحق للعقد يتضمن تقديم برنامج زمنى مكثف للانتهاء من التنفيذ، كما تقرر أنه فى حالة عدم الإلتزام والانتهاء من المشروع خلال المهلة المحددة عاليه، يتم إعطاء مهلة 6 أشهر أخرى بمقابل نقدى يتم سداده عن المهلتين السابقة والجديدة، وذلك بهدف ضمان الإلتزام فى التنفيذ.