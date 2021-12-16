معلومات الوزراء: 66.3% من المصريين يثقون فى توقعات الأرصاد للطقس

جدة - نرمين السيد - وجاء الاستطلاع فى إطار الحرص على التعرف على رأى المواطنين فى توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتزامنا مع التقلبات الجوية فى أحوال الطقس التى تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، ووسط التحذيرات المستمرة التى تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية المصرية، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير البيانات الإحصائية والمناخية، والتنبؤات بمسارات العواصف وموجات الطقس من خلال شبكة ضخمة من محطات الرصد التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وقد تبين من النتائج أن 66.3% من المصريين يثقون فى توقعات هيئة الأرصاد بخصوص درجات الحرارة والأمطار والسيول، مقابل 17.8% لا يثقون بها، و20.5% لم يحددوا.

كما أظهرت النتائج أن ذوى المستوى التعليمى الثانوى فأعلى، وذوى المستوى الاقتصادى المتوسط والأعلى بالعينة هم أكثر من يثقون فى توقعات هيئة الأرصاد.

يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه هاتفيا خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، على عينة من البالغين 18 سنة فأكثر الذين يمتلكون هواتف محمولة، وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية 983 استجابة.

تجدر الإشارة إلى أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربى متخصص فى قياسات الرأى العام، إذ يقيس المركز بقياس اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات فى اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها فى إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأى أيضا بقياس اهتمامات الرأى العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التى يجدر وضعها على قائمة اهتمامات متخذى القرار، مستندا فى ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقا للمعايير الدولية فى جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.