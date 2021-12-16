محافظ القليوبية: 70% نسبة إنجاز أعمال تطوير طريق ترعة الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الهجان اليوم الخميس، مع الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والسكرتير العام ووكيل وزارة الرى ووكيل وزارة أملاك الرى ورئيس حى شرق شبرا الخيمة والإسكان والطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية والأملاك.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة استحداث أعمال جديدة على أعمال التطوير الجارية ليشمل إنشاء كورنيش حضارى بطول الطريق على الجانبين الأيمن والأيسر واستغلال الفراغات المتاحة التى تصل إلى 3 كيلو مترات لانشاء أماكن للتنزه وأماكن لجلوس العائلات بالاضافة لإقامة محلات وأكشاك حضارية تضفى مظهرا جماليا وحضاريا على الكورنيش بعد تطويره فضلا عن خلق فرص عمل للشباب.

يأتى هذا المشروع على غرار مشروع "شارع مصر" بالقاهرة والذى يعتمد على استغلال نهر النيل وفروعه وإقامة متنزهات والاستمتاع برؤية نهر النيل الذى هو حق للجميع وخلق فرص عمل للشباب.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التنسيق التام بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع لإنجازه فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطوير فى الطريق بنسبة 70% وجار أعمال الرسومات الهندسية بالتنسيق مع وزارة الرى لوضع تصور للكورنيش للبدء فى تنفيذها بالتوازى مع أعمال تطوير الطريق.

وأشار إلى أن المحافظة تقوم الآن بشن حملة لرفع جميع تراكمات القمامة على جانبى الطريق فى الجانبين الأيمن والأيسر لتسليم الموقع إلى الشركة المنفذة.