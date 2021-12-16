لجنة اليونسكو تنظم الدورة الثانية لمنافسات الأسبوع العربى للبرمجة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا مقدما من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، حول تنظيم الدورة الثانية لمنافسات "الأسبوع العربى للبرمجة" بعنوان "الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 28 فبراير 2022.





وأشار التقرير إلى أن الأسبوع العربى للبرمجة يهدف إلى مساعدة المجتمع العربى والتلاميذ (من سن 8 سنوات إلى 18 سنة)، وكذا المهتمين بعلوم البرمجة، لإبراز طاقاتهم وقدراتهم، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات فى مجال تعليم البرمجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام البرمجيات الحديثة، فضلا عن ترسيخ قيم التعاون والالتزام بالعمل على تحسين البيئة وحمايتها.

وأوضح التقرير أن اختيار موضوع "الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة " كمحور رئيسى لمنافسات الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة يساعد الطفل العربى على اكتشاف المشكلات البيئية، وكذا إيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تفعيل دور المدرسة فى المشاركة فى حماية البيئة، وكذلك تعزيز قدرة الطفل العربى على استيعاب مفاهيم وأساليب التقنيات الحديثة.

وأضاف التقرير أن منافسات الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة تتمثل فى المسابقات التالية:

- مسابقة الأسبوع الذهبى: والتى تمنح للبلد التى تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

- مسابقة المدرسة الذهبية: تمنح للمؤسسة التربوية التى تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

- مسابقة النشاط الذهبى: تمنح للمدرس الذى نظم أفضل نشاط.

- مسابقة الفريق الذهبى: تمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع فى كل فئة عمرية.

وللمزيد من المعلومات والاشتراك فى منافسات الأسبوع العربى للبرمجة، يرجى الدخول على الرابط الإلكترونى التالى:

https://arabcodeweek.alecso.org