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وأشار التقرير إلى أن الأسبوع العربى للبرمجة يهدف إلى مساعدة المجتمع العربى والتلاميذ (من سن 8 سنوات إلى 18 سنة)، وكذا المهتمين بعلوم البرمجة، لإبراز طاقاتهم وقدراتهم، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات فى مجال تعليم البرمجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام البرمجيات الحديثة، فضلا عن ترسيخ قيم التعاون والالتزام بالعمل على تحسين البيئة وحمايتها.
وأوضح التقرير أن اختيار موضوع "الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة " كمحور رئيسى لمنافسات الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة يساعد الطفل العربى على اكتشاف المشكلات البيئية، وكذا إيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تفعيل دور المدرسة فى المشاركة فى حماية البيئة، وكذلك تعزيز قدرة الطفل العربى على استيعاب مفاهيم وأساليب التقنيات الحديثة.
وأضاف التقرير أن منافسات الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة تتمثل فى المسابقات التالية:
- مسابقة الأسبوع الذهبى: والتى تمنح للبلد التى تسجل أكبر عدد من الأنشطة.
- مسابقة المدرسة الذهبية: تمنح للمؤسسة التربوية التى تسجل أكبر عدد من الأنشطة.
- مسابقة النشاط الذهبى: تمنح للمدرس الذى نظم أفضل نشاط.
- مسابقة الفريق الذهبى: تمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع فى كل فئة عمرية.
وللمزيد من المعلومات والاشتراك فى منافسات الأسبوع العربى للبرمجة، يرجى الدخول على الرابط الإلكترونى التالى:
https://arabcodeweek.alecso.org
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة اليونسكو تنظم الدورة الثانية لمنافسات الأسبوع العربى للبرمجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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