عاجل- الصحة: تزوير شهادات تطعيم كورونا جناية.. وعقوبات مشددة ضد المتورطين

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائى محليا وعالميا.





وبناء على عرض الوزير، تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، حيث أوضح الوزير أنه سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقى اللقاح، مؤكدأ توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، ومضيفا أنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022. وأكد القائم بأعمال وزارة الصحة، أنه تم البدء فى تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للمتخلفين عن الحضور، وتم إعطاء الجرعة الثانية لحوالى 205.211 شخص منذ إطلاق الخدمة، مشددا كذلك على أنه تم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى اللقاح، وتم تحويلها جميعا إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع.

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