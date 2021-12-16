مساعد «الرقابة الإدارية» يلتقى رئيس هيئة النزاهة العراقية

جدة - نرمين السيد - التقى الوكيل أول خالد عبدالرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولى، القاضى علاء جواد رئيس هيئة النزاهة بدولة العراق الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة. واتفق الجانبان على تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النزاهة العراقية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خاصة فى مجالات استرداد الموجودات والتعاون الدولى وبرامج الماجستير الأكاديمى فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد التى تقدمها الأكاديمية.

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