تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير طريق الإسكندرية مطروح الساحلى

جدة - نرمين السيد - أكدت الإدارة العامة للمرور، القيام بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى بجهة الكيلو 101 بطريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى ليخدم القادم من طريق وادى النطرون العلمين إتجاة طريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى فى إتجاه مطروح.





وقررت الإدارة العامة للمرور غلق الطريق الساحلى القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح وتحويل الحركة المرورية إلى الإتجاه الآخر ليعمل قادم ومتجه بواقع حارتين لكل إتجاه بطول 600 متر، على أن تكون مدة تلك الأعمال 3 أشهر اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة وعلى مدار اليوم الكامل. وتعين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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