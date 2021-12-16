التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة فاروس

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع جامعة فاروس؛ بهدف توطيد آفاق التعاون بين المعاهد والمراكز البحثية والجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن بروتوكول التعاون يهدف لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمعملية بالجهتين، ودعم مجالات التعاون في برامج الدراسات العليا، وتدريب الطلاب والباحثين، وكذلك الإشراف على مشروعات التخرج.

وقع بروتوكول التعاون عن معهد بحوث الإلكترونيات د. شيرين عبدالقادر، وعن جامعة فاروس د. رمضان أبوالعلا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت د. شيرين أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة محاور، منها: تدريب الطلاب في معامل المعهد المجهزة على أعلى مستوى، والإشراف ومتابعة تنفيذ مشروعات التخرج، وتبني ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية في مجالات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتوسيع قاعدة التعاون مع الصناعة، وتوظيف المشروعات والأبحاث لخدمة المجتمع المحلي، مضيفة إنه سيتم التعاون بين الجهتين في العديد من المجالات، منها: تصنيع الخلايا الشمسية، وبطاريات الليثيوم، ومجال النانوتكنولوجي، والنفايات الإلكترونية.

ومن جانبه، أشاد د. رمضان أبوالعلا بمستوى وجاهزية المعامل المُختلفة والأجهزة المُتطورة بالمعهد والمعرض الدائم للمنتجات الإلكترونية، مؤكدًا على أهمية التعاون لتعظيم استفادة طلاب الجامعة من تلك الإمكانيات، وذلك من خلال دورات التدريب الميداني ومشروعات التخرج والأبحاث المُشتركة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جامعة فاروس د. محمد جابر عميد كلية الهندسة، د. محمد نعيم وكيل كلية الهندسة، د. محمد عبد الرحمن رئيس قسم الهندسة الكهربائية ولفيف من كبار الأساتذة والباحثين، ومن معهد بحوث الإلكترونيات، د. أحمد عطية القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الموجات الميكروئية، د. ماجد نجيب رئيس قسم الطاقة العالية، د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس قسم بحوث المعلوماتية، د. هيثم حسين الأستاذ بقسم الموجات الميكروئية، د. هشام عبدالهادي أستاذ مساعد بقسم هندسة الدوائر الشريطية، د. عارف عليوة الأستاذ المساعد بقسم الخلايا الضوئية، د. باسم إبراهيم القائم بأعمال رئيس معمل الحوسبة السحابية.

وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول، تفقد وفد جامعة فاروس المعامل المركزية والمُتخصصة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وكذلك مبنى الشركات الناشئة وريادة الأعمال.