فى ضوء مشاركة وزارة الطيران المدني في معرض إكسبو دبى خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021‪ وحتى ٣١ من مارس 2022 ، وفى إطار تبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مجال التدريب ، قامت الشركة المصرية للمطارات إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بعقد اجتماعاً مع مركز التدريب لدراسة الطيران (GCAS)التابع لشركة أبوظبي للم... عرض المزيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشركة المصرية للمطارات تعقد اجتماعاً مع مركز تدريب أبو ظبى للمطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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