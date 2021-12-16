مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة النزاهة العراقية

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ ، التقى اليوم الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي والسيد القاضى علاء جواد رئيس هيئة النزاهة بدولة العراق الشقيقة . حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة ، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة. كما اتفق الجانبين علي تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النزاهة العراقية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خاصة فى مجالات استرداد الموجودات والتعاون الدولي وبرامج الماجستير الأكاديمي فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد التى تقدمها الأكاديمة.

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