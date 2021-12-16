الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون...

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إضافة مادة برقم (80 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وتنص المادة الجديدة على أنه" بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقى للإعادة، وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات".

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