الصحة: قدمنا العلاج لـ10 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدى ضمن مبادرة "صحة المرأة"

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة والمرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى قدمت العلاج لأكثر من 10 آلاف سيدة مكتشف إصابتها بأورام الثدى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تقدم العلاج للسيدات وفقا للبرتوكولات العلاجية الحديثة والمعتمدة عالميا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يتم متابعة سير العمل بالمبادرة ومؤشرات الأداء الرئيسية، مؤكدًا الدور الهام للمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة للارتقاء بالمنظومة الصحية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد أهمية نشر الأبحاث العلمية لنتائج مبادرات الصحة العامة في كبرى المجلات العلمية الدولية، لمشاركة العالم تلك النتائج بما يساهم في تطوير بروتوكولات العلاج.

وأوضح أهمية التدريب المستمر للقوى البشرية بما يساهم في تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية ذات الجودة العالية، مشيرا الي سرعة تفعيل بنود التعاون مع المركز القومي للأورام بفرنسا (Gustave Roussy) ونقل تجربة عيادات تشخيص اليوم الواحد للكشف عن أورام الثدي (ONE STOP CLINIC)، والتي تساهم في سرعة تشخيص الحالات المصابة بكفاءة عالية وفي مكان واحد خلال 8 ساعات فقط.