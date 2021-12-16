احمد مهني يفتح ملف تسمم الوجبات المدرسية..ويكشف السبب الرئيسى وراء حوادث التسمم للطلاب 

/666451/احمد-مهني-يفتح-ملف-تسمم-الوجبات-المدرسيةويكشف-السبب-الرئيسى-وراء-حوادث-التسمم-للطلاب

علق النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، على حوادث تسمم الطلاب في بعض المدارس بالعديد من المحافظات، موضحا أن ملف الوجبات المدرسية أخطر المشكلات التي تواجه وزارة التربية والتعليم، لأنها تتعلق بصحة أبنائنا الطلاب، مستنكرا الإهمال الذى يحدث في توزيع الوجبات على المدارس، والذى ينتج عنه وقوع حوادث التسمم الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد مهنى بشأن تسمم الوجبات الدرسية

تسمم الوجبات المدرسية

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم، إلى أن جودة الوجبات المدرسية لابد أن يكون أبرز اهتمامات وزير التربية والتعليم، لأنه قضية تتعلق بصحة أطفالنا، مشددا على أهمية تشديد الرقابة من قبل الوزارة، من خلال فحص عينات عشوائية من تلك الوجبات للتأكد من صلاحيتها، وسلامتها قبل توزيعها على المدارس، لاسيما وان الرئيس السيسي يولى هذا الملف اهتمام خاص حيث أن موضوع التغذية المدرسية احد حوارات الرئيس الأخيرة فى أحد اللقاءات، وكان حريصا على حضور افتتاح مصانع اعداد الوجبات المدرسية.

واضاف النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، “ابنائنا هم ثروتنا للمستقبل ولابد من الحفاظ عليها وتربيتها ونشأتها النشأة الصحية السوية والصحيحة”.

وتساءل أحمد مهني، اين الرقابة على توزيع الوجبات المدرسية!!، كيف يتسمم ابنائنا من وجبات يتم توزيعها تحت اشراف الجهات المعنية!!! من صاحب المصلحة فى ذلك!!.

يأتي ذلك بعد نقل حوالى 48 طالبا بأحد المستشفيات الحكومية فيما تم نقل 15 طالبا آخرين بإحدى المراكز الخاصة بقرية منشأة القناطر،بعد تعرضهم للتسمم، دون التوصل الى أسباب واضحة حول تلك الواقعة.