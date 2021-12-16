/666452/فوز-طالبين-بمعهد-الإمام-الشعراوي-بحوش-عيسى-فى-المسابقة-العالمية-للقرآن-الكريم

يتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بخالص التهنئه لكل من الطالبه روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي والطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام بمعهد الإمام الشعراوي الأزهري بقرية الشعراوي بمركز حوش عيسى لحصولهما على مراكز متقدمه فى المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم وتكريمهما من قبل الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف في الحفل الختامي للمسابقة ويرصد دوت الخليج التفاصيل

حيث حصلت الطالبه روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي على المركز الثالث عالميا فى حفظ القرآن الكريم كاملا فرع الناشئه وهى طالبه بالصف الرابع بمعهد الإمام الشعراوي الأزهري بقرية الشعراوي مركز حوش عيسى وتم منحها جائزة تشجيعية وشهادة تقدير.

فوز طالبين بمعهد الإمام الشعراوي بحوش عيسى فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما حصل الطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام على المركز الرابع عالميا فى حفظ القرآن الكريم كاملا فرع الناشئه وهو طالب بالصف السادس بمعهد الإمام الشعراوي الأزهري بقرية الشعراوي مركز حوش عيسى وتم منحه جائزة تشجيعية وشهادة تقدير.

من الجدير بالذكر ان المسابقه أقيمت بالقاهرة تحت رعايه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف , بحضور عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

على جانب أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع الأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف .

هذا وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وتطهير صفايات المطر.

والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ، وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها ، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار ، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات .