/666453/استعراض-الموقف-التنفيذي-لبعض-مشاريع-مياه-الشرب-والصرف-الصحي-في-سوهاج

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب على ضرورة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تنفذها الشركة بقرى نزالي داوود والشيخ رحومة وحاجر مشطا والصفيحة بمركز طهطا وذلك فى التوقيتات المحددة لها والتي تبلغ تكلفتها 207 مليون جنيه والتي يستفيد منها 37 الف مواطن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وشدد عبدالغفار على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادة الرئاسية حياة كريمة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مجال مياه شرب والصرف الصحي لعدد 181 قرية بمراكز طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمراغة ودار السلام والمنشاة هذا بالإضافة الى مشروعات الاحلال والتجديد ومشروعات برنامج التنمية المحلية جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لرؤساء القطاعات ورؤساء افرع قطاع وسط للاتفاق على اهم ملامح العمل خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي.

جدير بالذكر أكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة التوزيع الامثل للعمالة بجميع مواقع الشركة بما يضمن تشغيل كافة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي 24 ساعة على مدار الاسبوع وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية والاجراءات الاحترازية فى جميع مواقع العمل وحل جميع الشكاوى فى اسرع وقت ممكن بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

حقيقة فيديو الشخص المكبل بسلسلة في سوهاج

سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج مقطع فيديو يظهر فيه شخص مكبل من قدمة بسلسلة حديدية، مما اثار ضيق وضجر لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في محافظة سوهاج.

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج من فك طلاسم القضية، وتبين أن الشخص من احدى قري مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويعانى من مرض نفسي وان من قام بتكبيل زوج عمته.

وقال زوج عمته ان الشخص مريض نفسي ويعانى من اضطرابات نفسية شديدة، ويقوم بإيذاء المارة بالطرقات والمنازل بالطوب وتهشيم زجاج السيارات ويعترض الاطفال والكبار، ويقوم بنبش القبور وبعثرة ما فيها، وهذا يضر بالأخرين والكثير من الجيران، وطالب بإيداعه بمصحة نفسية، وتم ايداعه بمصحة نفسية رغبة لأهلة وعلاجه.