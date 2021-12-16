/666458/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الخميس-16-12-2021

يبحث الكثير من الموطنين كل يوم عن أسعار الفاكهة والخضروات، وكل ما يرتبط بالمواد الغذائية المتداولة في الأسواق، والتي تشهد انخفاض نسبي خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج

أسعار المواد الغذائية

ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري، أسعار الخضروات والفاكهة والمواد الاستراتيجية والغذائية في الأسواق المصرية، والتي تأثرت سابقا بموجات فيروس كورونا.

ووفقًا لما تم رصده في الأسواق، فقد وصلت أسعار الطماطم إلى 5 جنيهات كحد أقصى، ونبات الفاصوليا وصل إلى 6 جنيهات والكوسة من 3 إلى 5 جنيهات.

دوت الخليج ينشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16-12-2021

الطماطم تتراوح أسعارها ما بين 3 جنيه إلى 5 جنيهات.

الخيار البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيهات.

البامية من 6 إلى 9 جنيهات

الليمون البلدي يبدأ من 5 إلى 8 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه إلى جنيهات.

البصل بين 2 جنيهات و3.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 إلى 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.50 جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين 2 إلى 5 جنيهات

الملوخية بين 3 جنيهات للكيلو.

دوت الخليج ينشر أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي تبدأ أسعاره من 2 إلى 3.50 جنيه

الرمان من 4 إلى 7 جنيهات

والفراولة تبدأ من 10 إلى 15 جنيهات.

المانجو من 15 إلى 25 جنيهات.

الجوافة ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

البرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيهات.

اليوسفي ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

التفاح السكري 20 جنيها.