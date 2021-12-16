تعرف على هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل نادي ليفربول مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة نيوكاسل يونايتد، على ملعبه ستاد آنفيلد ، وذلك في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22.

ويرصد دوت الخليج هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح ليفربول 14 هدف

2- جيمي فاردي ليستر سيتي 9 أهداف

3- ديوجو جوتا ليفربول 8 أهداف

4- ايمانويل دينيس واتفورد 7 أهداف

5- رافينيا -ليدز يونايتد 7 أهداف

6- كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 7 أهداف

7- ساديو ماني ليفربول7 أهداف

8- برناردو سيلفا مانشستر سيتي 7 أهداف

9- مايكل أنطونيو وست هام 6 أهداف

10- نيل موباي برايتون 6 أهداف.

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

إلغاء حفل الجائزة للمرة الثانية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2021، ليتم إلغاء الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد حجبها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى عدم انتظام معظم المسابقات سواء داخل أو خارج القارة السمراء.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.