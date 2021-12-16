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حالة الطقس اليوم الخميس 16-12-2021 ودرجات الحرارة، حيث يبحث العديد من المواطنيين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-12-2021، حيث تشهد البلاد تغيرات متلاحقة في حالة الطقس وانخفاضات متتالية في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية.

دوت الخليج

حالة الطقس اليوم الخميس 16-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم دوت الخليج حالة الطقس اليوم الخميس 16-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.

أجواء خريفية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الأحد المقبل، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وفرص سقوط لأمطار خفيفة على جنوب الدلتا وتمتد على القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 16 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة