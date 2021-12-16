حماية المنافسة يدرب موظفى الحكومة بالفيوم على مكافحة التواطؤ فى التعاقدات

جدة - نرمين السيد - عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع محافظة الفيوم؛ ورشة عمل لتدريب الموظفين ممثلى كافة الجهات الحكومية بالمحافظة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التى قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.





وأوضح الجهاز - فى بيان اليوم الخميس- أن ورشة العمل تأتى فى إطار الحملة التى أطلقها تحت عنوان "لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية"، والتى تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتى من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصةً فى ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19، للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، وتعزيز ثقة المستثمرين فى الجهات الحكومية.

وأكد الجهاز أنه يولى أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ فى المناقصات والمزايدات الحكومية والتى قد تتم بين الأشخاص والشركات؛ حيث إن تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبى على الاقتصاد القومى وإهدار المال العام، ويستمر الجهاز فى حملته لمكافحة تلك الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه سبق وتم إصدار الكتاب الدورى الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتى أكدت على وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى حالة وجود شبهة تواطؤ فى أى من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسؤولى المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ فى الممارسات العامة، والتى تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك، وتضر بفاعلية الإنفاق الحكومى وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.