نجاح أول عملية جراحة سمنة بالروبوت

جدة - نرمين السيد - أجرى فريق طبى، برئاسة الدكتور محمد ضياء سرحان، أستاذ جراحات السمنة بكلية طب قصر العينى، وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن، أول عملية جراحة سمنة بالروبوت فى مصر وإفريقيا.





وأوضح الدكتور محمد ضياء سرحان، أن العملية الأولى فى مصر وإفريقيا والثانية فى الشرق الأوسط، ويوفر استخدام الروبوت درجة أعلى من الأمان للمريض ويستطيع المريض الخروج من المستشفى فى نفس ويمارس حياته الطبيعبة فى نفس يوم الجراحة.

وأضاف سرحان، أن استخدام الروبوت يأخذ وقتا أقل فى إجراء الجراحة ويوفر للطبيب أبعادًا ثلاثية تجعل الجراحة أكثر دقة وسهولة.

وأكد سرحان، أن تقنية الروبوت الجراحى، الأحدث عالميا وأن دخولها مصر يعد إنجازا طبيا كبيرا يخدم المريض المصرى والمنظومة الصحية بشكل كبير.

وقالت "مريم" المريضة التى أجريت لها العملية الجراحية، بالروبوت أنها تبلغ من العمر 20 عاما، وكانت تعانى من السمنة وسببت لها آلامًا فى الأقدام ومشاكل فى الحركة.

وأضافت أنها استطاعت التحرك بعد ساعتين من العملية ولم تشعر بأى آلام بسبب العملية، مؤكدة أن فتحات الجراحة بالروبوت صغيرة جدا ودقيقة.