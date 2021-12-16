التضامن: انتهاء إعداد قاعدة بيانات شهداء ومصابى الوطن المدنيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابى الحوادث الإرهابية والمستحقين لجميع الخدمات المقدمة من الوزارة، وذلك بالتنسيق والشراكة مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية من المدنيين وأسرهم.





ويشمل ذلك جميع الخدمات المقدمة من الوزارة لهم بما فى ذلك مبالغ التعويضات المالية التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى تكريما لتضحية شهدائنا الأبطال لما قدموه من إيثار وفداء لمصر، بجانب حرص الدولة على توفير جميع أوجه رعاية أسر الشهداء والمصابين.

وأوضحت القباج أن إعداد قاعدة بيانات مدققة وتوفير جميع الخدمات المتكاملة يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية تقديرا لما قدموه فداء للوطن.

وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع الصندوق فى العديد من المجالات لخدمة تلك الأسر، ويشمل ذلك توفير فرص الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة لأبناء أسر الشهداء والمصابين مع تقديم كافة الإعفاءات الممكنة، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية مع اعتبار منحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحى أو بنظام رعاية صحية آخر.

ووجهت القباج الشكر لوزير الشباب والرياضة على إقدامه وتعاونه فى إعفاء جميع المستفيدين من الصندوق من الاشتراك السنوى فى مراكز الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية ترسيخا لقيم الوفاء والتكريم لتلك الأسر وأبنائها وللتيسير عليهم وحثهم على ممارسة الرياضة وتوفير حياة أفضل لهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن السعى الحثيث لتكريم أسر الشهداء والمصابين يمتد إلى حزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتى تتعاون وتتكامل فى تقديمها وزارة التضامن الاجتماعى والصندوق والجهات المعنية، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود تؤكد حرص واهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية وتقديرها البالغ لتضحيات أبناء مصر المخلصين من الشهداء والمصابين وترسيخا لقيم الوفاء لأسر فقدت أو أصيب عائلها الوحيد ورسالة وفاء لمن وهبوا حياتهم لوطنهم.

يذكر صندوق تكريم الشهداء، تم إنشاؤه طبقا للقانون رقم 16 لسنة 2018 تنفيذا للمادة 16 من دستور عام 2014، والتى أقرت قيام الدولة بتكريم أسر شهداء الوطن ورعاية المصابين، وتولى الصندوق تقديم جميع أوجه الدعم فى مختلف مناحى الحياة لهذه الأسر والمصابين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.