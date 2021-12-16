تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية المتكاملة بمنطقة الأهرامات «صور»

جدة - نرمين السيد - بدأت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الخميس، تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية والتى تعد المرحلة الثانية من منظومة الدخول الإلكترونى للمنطقة الأثرية بعد تشغيل المرحلة الأولى فى أكتوبر الماضى والتى تضمنت تشغيل التذاكر الإلكترونية.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه البوابات تشكل جزءا من منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية تباعا، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى.

وأكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، أهمية وجود هذه المنظومة الإلكترونية حيث أنها ستعمل بشكل كبير على تحسين تجربة السائح أثناء زيارته للمنطقة فضلا عن إحكام الرقابة على عملية بيع واستخدام التذاكر بشكل كامل، وذلك من خلال إصدار تذاكر حديثة تحمل QR code تستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية وتقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها، ومراقبة الإيرادات مركزيا وعمل مضاهاة لأعداد السائحين مع ما يتم تسجيله من إيرادات. كما تتيح المنظومة أيضا السداد باستخدام كروت الائتمان المختلفة.

ومن جانبه، قال أشرف محى مدير منطقة آثار الهرم أنه تم تركيب وتشغيل 13 بوابة إلكترونية حديثة، اليوم، عند منفذى دخول منطقة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى البدء منذ أكتوبر الماضى فى استخدام تذاكر إلكترونية جديدة لتحل محل التذاكر الورقية، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثرى الخاص بها.

تجدر الإشارة إلى أن المنظومة المتكاملة للدخول باستخدام التذاكر الاكترونية قد تم تركيبها وتشغيلها فى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، والمتحف المصرى بالتحرير، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، كما تم تركيب وتشغيل المراحل الأولى فى معبدى الأقصر والكرنك ووادى الملوك بالأقصر ومتحف شرم الشيخ.