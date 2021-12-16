- 1/2
- 2/2
وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه البوابات تشكل جزءا من منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية تباعا، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى.
وأكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، أهمية وجود هذه المنظومة الإلكترونية حيث أنها ستعمل بشكل كبير على تحسين تجربة السائح أثناء زيارته للمنطقة فضلا عن إحكام الرقابة على عملية بيع واستخدام التذاكر بشكل كامل، وذلك من خلال إصدار تذاكر حديثة تحمل QR code تستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية وتقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها، ومراقبة الإيرادات مركزيا وعمل مضاهاة لأعداد السائحين مع ما يتم تسجيله من إيرادات. كما تتيح المنظومة أيضا السداد باستخدام كروت الائتمان المختلفة.
ومن جانبه، قال أشرف محى مدير منطقة آثار الهرم أنه تم تركيب وتشغيل 13 بوابة إلكترونية حديثة، اليوم، عند منفذى دخول منطقة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى البدء منذ أكتوبر الماضى فى استخدام تذاكر إلكترونية جديدة لتحل محل التذاكر الورقية، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثرى الخاص بها.
تجدر الإشارة إلى أن المنظومة المتكاملة للدخول باستخدام التذاكر الاكترونية قد تم تركيبها وتشغيلها فى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، والمتحف المصرى بالتحرير، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، كما تم تركيب وتشغيل المراحل الأولى فى معبدى الأقصر والكرنك ووادى الملوك بالأقصر ومتحف شرم الشيخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية المتكاملة بمنطقة الأهرامات «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.