وزير النقل: إنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بالتعاون مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير النقل، خلال الاجتماع، إن التعاون الكبير مع الجانب الفرنسى فى مختل.ف المجالات ومنها مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين الشعبين الصديقين.

وأعرب السفير الفرنسى عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية والشعب المصرى الصديق.. مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين فى كل المجالات ومنها قطاع النقل الذى شهد تطورا كبيرا، ونقلة نوعية كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم التهنئة لوزير النقل على نجاح معرض ومؤتمر(TRANSMEA22021)الذى شهد توقيع العديد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصرى والفرنسى.

وبحث الجانبان أيضا سبل التعاون فى مجال السكة الحديدية فى مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط "طنطا /المنصورة /دمياط"، وتجديد أعمال هندسة السكة من "طنطا / المنصورة"، وازدواج السكة من "المنصورة إلى دمياط"، والذى تشارك فى تمويله وكالة التنمية الفرنسية، إذ أكد الوزير ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع الهام الذى سيساهم زيادة معدلات السلامة والأمان.

وفى مجال مترو الأنفاق تم مناقشة الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الذى ينفذه التحالف الفرنسى المصرى، وكذلك التعاون فى تطوير الخط الأول للمترو، إذ تم توقيع عقد مع "الستوم" الفرنسية لتصنيع 55 قطار للخط الأول للمترو بتمويل حكومى فرنسى ميسر على هامش فعاليات معرض ومؤتمر TRANSMEA 2021.

وأكد كامل الوزير أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخط الأول للمترو بالتوازى مع تنفيذ مراحل وخطوط المترو الجديدة وذلك لتحسين زمن التقاطر ليصل إلى دقيقتين ونصف الدقيقة بدلا من 4 دقائق ونصف الدقيقة، وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، على أن يتم التحديث على مرحلتين، الأولى: تشمل تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية، والثانية: تشمل تطوير الوحدات المتحركة.

كما تطرقت المباحثات إلى اهتمام الجانب الفرنسى بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق خصوصا بعد توقيع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏«شركة ايجيس ريل- شركة سيتك» وبدء هذه الدراسات.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ الخط السادس الذى سيتم تنفيذه فى مسار موازى للخط الأول للمترو لتخفيف الضغط عنه، ومخطط أن ينقل حوالى 1.4 مليون راكب يوميا، إذ سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة غمرة ومع الخط الرابع فى محطة ‏الفسطاط ومن المخطط إنشاء فرعة مستقبلية له حتى منطقة المعادى الجديدة.

كما بحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى خصوصا مع توقيع اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة CMA CGM) الرائدة عالميا فى مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة 68 % لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة 32 % للمجموعة.

وأكد الوزير أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى كافة الموانئ المصرية من الممكن أن تشكل تطورا إيجابيا كبيرا فى مجال التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى.

وأبدى السفير الفرنسى اهتمام الشركات الفرنسية بمشروع إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، إذ أكد الوزير أهمية هذا المشروع خصوصا مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تشمل 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنويا، بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على كل الحدود المصرية.