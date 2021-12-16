جهود حكومية لمكافحة الفساد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الفساد. وأضافت «التخطيط» أن الفساد يمثل مشكلة عالمية تحتاج إلى تدخل جماعى على الصعيدين الوطنى والدولى، وأن الفساد ما يزال له أثر خطير على الاقتصاد العالمى، إذ يعوق التقدم نحو التنمية ويهدد ويقوض المنافسة العادلة ويثبط الاستثمار والتجارة، وأن للفساد كذلك تأثيرا بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة من خلال منع الاندماج الاجتماعى وتعزيز عدم المساواة وتثبيط الرخاء.

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