الصحة: إجراء 523 زيارة طبية للأطفال بدور الرعاية مجانا خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء 523 زيارة طبية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى اليوم، وذلك ضمن برنامج مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية ومبادرات 100 مليون صحة للأطفال بدور الرعاية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يستهدف تقديم الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية بالمجان، وذلك فى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وتشمل (دور الأيتام، كبار السن، مواطنون بلا مأوى)، فى إطار الحرص على تقديم رعاية صحية لائقة لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج، منوها إلى أن المرحلة الأولى تشمل الأطفال أقل من 5 سنوات، بينما تشمل المرحلة الثانية الأطفال من 5 إلى 18 عاما.

وأضاف عبدالرازق، أنه تم إجراء 83 زيارة طبية للأطفال أقل من 5 سنوات بدور الرعاية، بالإضافة إلى إجراء 440 زيارة للأطفال فى المرحلة العمرية (5 إلى 18 عاما)، مشيرا إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية للأطفال والاطمئنان على حالتهم الصحية، كما يتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى للأطفال والمشرفين العاملين بتلك الدور، فضلا عن إحالة الأطفال الذين يحتاجون إلى فحوصات طبية متقدمة إلى المستشفيات.

وأشار إلى تقديم الخدمات الصحية بدور الرعاية سواء من خلال نظام الربط بين الدار وأقرب وحدة صحية ومركز طبى لمناظرة الحالة الصحية للطفل، أو من خلال الزيارات الدورية التى تجريها الفرق الطبية للأطفال فى دور الرعاية، وتضم (أطباء بشريين، أطباء أسنان، فنيين معامل، تمريض، فنيين إحصاء).