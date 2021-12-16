«حياة كريمة».. مشروعات المياه تغمر قرى أسوان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز مشروعات مياه الشرب التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة". وتتكاتف الأجهزة التنفيذية للدولة فى توفير كل الإمكانات من الكوادر البشرية المدربة ذات الخبرة فى مراحل التنفيذ المختلفة لمشروعات "حياة كريمة"، وكذلك توفير احتياجاتها الأخرى المختلفة مع مراعاة معايير الجودة.

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