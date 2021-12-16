أحمد راشد يسلم 67 كرسيا كهربائيا وتروسيكلا للأسر الأكثر احتياجا وذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم لدعم الخدمات المقدمه لهم وتحسين سبل المعيشة، مؤكدا أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف كان له الدافع الكبير فى بحث احتياجاتهم والسعى نحو حلها.





جاء ذلك خلال تسليم محافظ الجيزة 67 كرسيا كهربائيا وتروسيكلا للأسر الأكثر احتياجا وذوى الهمم والقدرات الخاصة من أبناء محافظة الجيزة، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل سبل الحياه لهم. وأشاد محافظ الجيزة بدور جمعية مصطفى وعلى أمين الخيرية ومساهمتهم الفعالة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية. وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدآ فى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم، مثمنا الدور الحيوى لتلك المؤسسات المجتمعية فى دعم قضايا تنمية المجتمع ومؤكدا على استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة. وخلال تسليم الكراسى المتحركه والتروسيكلات، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الحاضرين معربا عن سعادته بلقائهم بهم، ومؤكدا لهم أن مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتذليل العقبات وحل أى مشكلات تواجههم وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذى ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

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