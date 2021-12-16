وزير الخارجية يستقبل نظيره السعودى فى الوزارة ومؤتمر صحفى بعد قليل

استقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.
ومن المقرر أن يبحث الوزيران الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واخر التطورات الاقليمية والدولية، بالإضافة لبحث سبل تعزيز للتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وشارك وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد الماضى، في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.
وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
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