/666459/إثر-خلافات-عائلية بينهما-إحالة-أوراق-المتهم-بقتل-زوجة-شقيقه-للمفتي

شهدت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم وإحالة أوراقه لفضيلة المفتي في اتهامه بقتل زوجة شقيقه بمنطقة حلوان وحددت أيضا المحكمة جلسة 1 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة أوراق العاطل المتهم بقتل زوجة شقيقه للمفتي وأليكم التفاصيل..

تحريات

والجدير بالذكر أشارت تحريات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان، بقتل زوجة شقيقه المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار بدوافع الانتقام على إثر خلافات عائلية بينهما، فبيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد سلاحا أبيض «سكين» مستغلا غياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ما يضمره فى نفسه، فتسلل من شقته لشقتها، وما أن ظفر بها استل سلاحًا حادًا من بين طيات ملابسه وانقض عليها.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهم و ٧ سنوات لشقيقه ونجله بتهمة قتل آخر، صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، و أمانة سر صلاح فراج.

وقائع القضية

ترجع وقائع القضية، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا ، بلاغاً يفيد بوجود مشاجرة فى قرية الجبيل التابعة لقرية دندرة.

وأتضح مصرع أحمد. م. س، بعد التعدي عليه بأسلحة بيضاء والضرب علي رأسه ، ما أدى إلى وقوعه جثة هامدة في الحال، وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، من تحديد وضبط عدد من المتهمين المتواجدين خلال المشاجرة ، فيما تمكن متهمين آخرين من الهرب، أحيلت القضية لمحكمة جنايات قنا، برقم ٤٤٢ لسنة ٢٠٢١ والمقيدة برقم ١٥٩٤ لسنة ٢٠٢١ والتي قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد.ق، و السجن المشدد 7 سنوات لشقيقه سيد، وابنه عبده سيد.