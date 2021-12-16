/666463/سوهاج-تحتل-المركز-الـ-3-على-الجامعات-المصرية-في-مجال-محو-الامية

اعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج عن تحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، بعد ان قفزت ١٠ مراكز وفقًا لنتائج دورة شهر اكتوبر ٢٠٢١، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية ٦٦٦٢ داريا.

واكد رئيس الجامعة على ان هذا الانجاز جاء تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة الى الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في هذا المجال والتنسيق مع وحدات محو الأمية بكافة الكليات.

واشار رئيس الجامعة، الى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد تم إدراج قضية محو الأمية ضمن الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناءاً عليه وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التصدي لظاهرة الأمية، ومشاركة الجامعات المصرية في تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تطوير الريف المصري، وتولي اهتمام كبير بملف الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، تؤثر على تقدم المجتمع وتعرقل عمليات التنمية المستدامة.

جامعة سوهاج تمحو امية ٦٦٦٢ دارس خلال دورة اكتوبر

واوضح عبد الخالق ان الجامعة ايمانا منها بدورها المجتمعي قد قامت بتدشين مبادرة تحت شعار" سوهاج خالية من الامية "، وتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، برئاسة عاشور عمري رئيس الهيئة، وبدعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

واضاف عبد الخالق ان الجامعة قد محت ٩٨ دارس في الفترة من ٢٠١٤الى٢٠١٩، و٢٠١ دارس خلال عام ٢٠٢٠، و ٣٢٣٦ خلال دورات يناير وابريل ويوليو من هذا العام، واخير ٦٦٦٢ دارس في اكتوبر الماضي.

ولفت رئيس الجامعة، أن محافظة سوهاج تشهد ارتفاع فى نسبة الأميين والتي تبلغ ٢٠٪ من إجمالي عدد السكان، أي ما يزيد عن ٤٠٪ من الكتلة الحرجة التي تزيد أعمارهم عن ١٦ سنة، لذلك تم إعداد دراسة وافية تفصيلية عن توزيع الأمية بالقري، وتم معرفة أعداد الأميين فى كل قرية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وتكاتف جميع الهيئات والجهات المعنية، لإعلان مصر خالية من الأمية ٢٠٣٠م..

ومن جانبه اشار احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة ان رئيس الجامعة قد توجه بأيمى آيات الشكر والتقدير والامتنان للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد لطيف امين المجلس الاعلى للجامعات، الدكتور هلال الشربيني رئيس اللجنة العليا لتعليم الكبار، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، لدعمهم اللا محدود للجامعة في هذا المجال.

كما توجه بالشكر والامتنان لشركاء النجاح الدكتور حسان النعماني والدكتور عبد الناصر ياسين نائبي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وبخاصة الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية صاحبة المركز الاول بين جميع الكليات، مركز تعليم الكبار ووحداته وعلى رأسه الدكتورة خديجة عبد العزيز مدير المركز، محمد الدالي رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، والى كافة الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال، والى ابنائه وبناته من الطلبة والطالبات الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح، مؤكدا ان ذلك يضع على عاتق الجميع مسئولية كبيرة جدا خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في المركز المتقدم وتحقيق الافضل