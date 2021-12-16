/666465/حبس-يصل-لـ-10-سنوات-عقوبات-مشددة-تنتظر-مزوري-شهادات-كورونا

دوت الخليج

حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنه أنه تم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى اللقاح، وتم تحويلها جميعاً إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضرراً للمجتمع

تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا

كما حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، لافتا أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: هناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً. وبناء على عرض الوزير، تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، حيث أوضح الوزير أنه سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح، مؤكدأً على توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، ومضيفاً أنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم حتى الآن منح نحو 52 مليون جرعة، سواء أولى أو ثانية، على مستوى الجمهورية، بمعدل 551 ألف جرعة يومياً، كما تتوافر 64.5 مليون جرعة جاهزة للتطعيم، وفيما يتعلق بالفئات العمرية الأقل من 18 عاماً، أكد الوزير أن عدد من تلقى اللقاح من هذه الفئة بلغ حتى الآن نحو 540 ألف شخص، سواء بالجرعة الأولى أو الثانية.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، على أنه تم البدء في تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للمتخلفين عن الحضور، وتم إعطاء الجرعة الثانية لحوالي 205.211 شخص منذ إطلاق الخدمة، مشدداً كذلك على أنه تم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى اللقاح، وتم تحويلها جميعاً إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضرراً للمجتمع.