/666467/تحويلة-مرورية-بطريق-الإسكندرية-الصحراوي-نتيجة-انقلاب-سيارة-محملة-بالمواد-البترولية

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم الخميس، حادث مروري نتيجة إنقلاب سيارة محملة بمواد بترولية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مكان الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية وأليكم التفاصيل..

إختلال عجلة القيادة

باالأنتقال والفحص للأجهزة الأمنية أتضح أنه خلال سير سيارة بمقطورة مُحملة بمواد بترولية (سولار) قيادة (سائق) وأثناء خروج السيارة من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسى للصعود للكوبرى الدولى، إدي إلي انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة مما أدى أيضا إلى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنقلابها بالطريق.

الإدارة العامة للمرور

والجدير بالذكر أيضا قامت الإدارة العامة للمرور في الحال، بتسيير الحركة المرورية من خلال عمل تحويلة مرورية من الطريق الرئيسى للطريق الداعم لمسافة 3,5 كيلو متر لحين الإنتهاء من رفع آثار الحادث ، وعلى الفور تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية اللازمة .

وفي سياق آخر شهدت مدينة السلام، إصابة 8 اشخاص، نتيجة حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرف عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، تم الانتقال لمكان الحادث واخطار المرور لرفع الحطام، وعلى الفور تم إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى العام.

حادث تصادم

وأتضح إصابة 8 اشخاص نتيجة حادث تصادم نقل وميكروباص، ثم نقلتهم سيارة إسعاف الي المستشفى، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.