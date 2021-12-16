/666469/حسام-لبن-تطبيق-قانون-فصل-متعاطي-المخدرات-يحد-من-خسائر-الأرواح-والمال-العام

أكد المهندس حسام لبن، أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أهمية قانون فصل متعاطى المخدرات الذى بدأ تطبيقه رسميا أمس الأربعاء في الحد من خسائر الأرواح والمال العام.

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وقال لبن في تصريح له اليوم الخميس، إن القانون خطوة هامة كان لابد منها، لاسيما بعدما شهدت الفترة الماضية وقوع عدد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة تعاطى العاملين مواد مخدرة وهو ما كشفت عنه التحقيقات.

وأضاف، للأسف الشديد كانت هناك كارثة تواجه الدولة وهي استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، نظرا لعدم وجود نصوص تشريعية صريحة تقضى بوقفهم أووفصلهم من العمل في حال ثبوت تعاطيهم، الأمر الذى دعا إلي ضرورة سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ التشريعي.

حسام لبن: تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات يحد من خسائر الأرواح والمال العام

وأوضح أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ان ذلك القانون يهدف لحماية الأرواح والأموال العامة و المرافق العامة من العناصر التي تعرض حياة المواطنين للخطر الداهم وتهدد مصالح البلاد.

وأكد المهندس حسام لبن، ضرورة تنظيم حملة توعية بشأن تطبيق القانون والإجراءات التي يتم اتباعها في التطبيق، موضحا أن القانون يتضمن عدد من الإجراءات والخطوات التي تضمن الشفافية وعدم تعرض العاملين لأى ظلم في تطبيق القانون.

وتابع لبن، أيضا من حق العاملين المتعاطين للمخدرات حاليا، الإسراع باللجوء إلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمساعدة في التعافي من الإدمان.

وأشار لبن، إلي أن وفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، كما أن من حق العامل التظلم من النتيجة الأولية، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.