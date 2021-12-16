استجابة لطلب طارق رضوان..محافظ قنا يقرر هدم وتجديد المبني القديم لمستشفي دار السلام المركزي بسوهاج خلال 18 شهر

/666471/استجابة-لطلب-طارق-رضوانمحافظ-قنا-يقرر-هدم-وتجديد-المبني-القديم-لمستشفي-دار-السلام-المركزي-بسوهاج-خلال-18-شهر

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بإدراج مستشفى دار السلام المركزي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لكي يتواكب هذا الصرح الطبي مع الأكواد والمعايير الخاصه بالتامين الصحى،أصدر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، صباح اليوم قرارا بهدم المبني القديم لمستشفي دار السلام المركزي، المنشيء عام ١٩٧٠ حتي سطح الارض وإعادة بناء الجزء الأوسط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل هدم مستشفى دار السلام المركزي

هدم مستشفي دار السلام المركزي

وكان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح فى الطلب المقدم منه، عدم توافق أوضاع المستشفي مع منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بشبكات الاوكسيجين والصرف والطرد الخاص بالغسيل الكلوي، مضيفا أن المبني القديم الذي سيتم إزالته كان العائق في تأخير أعمال الاحلال والتجديد، نظرًا لوجود خلاف ما بين قطاع المستشفيات وقطاع التأمين الصحي. وبناء عليه سيتم تسليم الموقع للمقاول (وزارة الإنتاج الحربى) بعد انهاء الرسومات الهندسية النهائية حتى يتم الإنتهاء من عملية الإحلال والتجديد خلال ١٨ شهرً.

تجدر الإشارة إلى أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس الموافق 16\12\2021، القرار رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال فى مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.