إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بقوص بقنا

أصيب طفل، اليوم الخميس، بطلق ناري في الرأس، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل لإصابة طفل بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلة

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات؛ يفيد ورود بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز قوص، وإصابة محمد.أ م، 13 عاما، بطلق خرطوش في الرأس، وجرى نقله إلى مستشفى قوص المركزي لعمل الإسعافات الأولية اللازمة، قبل تحويله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، لخطورة حالته الصحية جراء الإصابة. حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

وفي سياق آخر لقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إشارة من غرفة النجدة ، يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار على مزلقان مركز ببا ، بني سويف.

على الفور دفع مرفق الاسعاف ب٢ سيارة اسعاف الى محل البلاغ ، وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية ،تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى ببا المركزي جثة هامدة .

مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بمركز ببا جنوب بني سويف

كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحريات الاولية من قبل مباحث مركز شرطة ببا وتم ابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث .

الجدير بالذكر ان الشخص الذي لقى مصرعة هو مجهول الهوية ويتم تكثيف التحريات والبحث لمعرفة الشخص واسباب ملابسات الحادث .