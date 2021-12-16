بدء من الغد..غلق طريق الصعيد الحر لمدة عام

/666475/بدء-من-الغدغلق-طريق-الصعيد-الحر-لمدة-عام

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بدء من غدا الجمعة الموافق 17\12\2021، غلق طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل غلق طريق الصعيد الحر

غلق طريق الصعيد الحر

وقررت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة للتصدي للعوائق والكثافات المرورية المتوقعة، تسييرا لحركة المرور، جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا بإتجاه الأوتوستراد

وسيتم عمل تحويلات مرورية على النحو التالى :-

• غلق الاتجاه القادم من المنيا إلى الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى اتجاه آخر .

• منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها باستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

على أن تبدأ الأعمال إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال احلال وتجديد بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.