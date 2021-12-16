/666428/إعفاءات-كثيرة-كيف-تدعم-تعديلات--القيمة-المضافة-الصناعة-المصرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

دوت الخليج

قانون الضريبة على القيمة المضافة

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

كيف تدعم القيمة المضافة الصناعة المصري؟

وللإجابة علي هذا السؤال، فإن تعديلات القيمة المضافة تضمنت حزمة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، والتي ستؤدي لدعم الاقتصاد الوطني وكذلك ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن مساهمتها في تحقيق ثبات في أسعار السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو تخفيف العبء علي الصناعة الوطنية، وتخفيف العبء أيضا عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات الجديدة لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وهو ما سيكون له نتائج ايجابية في القريب العاجل، كما إن تلك الاعفاءات ستساهم في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.

كما أن التعديلات لها الكثير من الإيجابيات منها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج وكذلك السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وأيضا رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة.