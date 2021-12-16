محافظ المنيا: توظيف 863 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص

وأوضح محافظ المنيا فى بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضى تشغيل 863 شابا وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، إذ تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم إرسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.
وأشار القاضى إلى أنه يجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين، مشيرا الى انه يمكن التقدم للوظائف التى تعلن عنها القوى العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية.
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